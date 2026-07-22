Οι κίνδυνοι του καλοκαιριού για τους ηλικιωμένους σκύλους – Πώς θα τους προστατεύσουμε

Για όλους τους σκύλους, το καλοκαίρι είναι δύσκολο, και κρύβει κινδύνους, ειδικά οι ηλικιωμένοι, που έχουν ήδη επιβαρυμένη υγεία.