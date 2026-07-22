Οι κίνδυνοι του καλοκαιριού για τους ηλικιωμένους σκύλους – Πώς θα τους προστατεύσουμε
Οι κίνδυνοι του καλοκαιριού για τους ηλικιωμένους σκύλους – Πώς θα τους προστατεύσουμε
Για όλους τους σκύλους, το καλοκαίρι είναι δύσκολο, και κρύβει κινδύνους, ειδικά οι ηλικιωμένοι, που έχουν ήδη επιβαρυμένη υγεία.
Τις μέρες που έχει ζέστη, ακούμε πως οι ηλικιωμένοι θα πρέπει να αποφεύγουν να κυκλοφορούν το μεσημέρι και να μένουν σπίτι, στη δροσιά. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τους γεράκους σκύλους μας.
Εμείς οι άνθρωποι βρίσκουμε διάφορους τρόπους για να γίνει το καλοκαίρι πιο υποφερτό: Πάμε για μπάνιο, ανεβαίνουμε στο βουνό για δροσιά, κάνουμε βόλτες στη θάλασσα λίγο πριν το ηλιοβασίλεμα, πάμε σε οργανωμένα κάμπινγκ και κοιμόμαστε στις αιώρες κάτω από τα δέντρα. για τους ανθρώπους το καλοκαίρι είναι ώρες στην παραλία με κολύμπι, περίπατους στην χρυσαφένια άμμο, χαλαρούς ύπνους στην αιώρα.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Εμείς οι άνθρωποι βρίσκουμε διάφορους τρόπους για να γίνει το καλοκαίρι πιο υποφερτό: Πάμε για μπάνιο, ανεβαίνουμε στο βουνό για δροσιά, κάνουμε βόλτες στη θάλασσα λίγο πριν το ηλιοβασίλεμα, πάμε σε οργανωμένα κάμπινγκ και κοιμόμαστε στις αιώρες κάτω από τα δέντρα. για τους ανθρώπους το καλοκαίρι είναι ώρες στην παραλία με κολύμπι, περίπατους στην χρυσαφένια άμμο, χαλαρούς ύπνους στην αιώρα.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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