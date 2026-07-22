Έχει η γάτα σας FOMO; Γιατί θέλει να είναι πάντα «μέσα σε όλα»
Έχει η γάτα σας FOMO; Γιατί θέλει να είναι πάντα «μέσα σε όλα»
Μπορεί μια γάτα να έχει FOMO ή μήπως οι συνήθειες της οφείλονται στην περιέργεια, τα ένστικτα και τον δεσμό που αναπτύσσει με εμάς;
Τα τελευταία χρόνια, ο όρος FOMO (Fear of Missing Out) έχει μπει για τα καλά στο λεξιλόγιό μας, περιγράφοντας το άγχος που νιώθουμε στη σκέψη ότι μπορεί να χάνουμε μια ενδιαφέρουσα εμπειρία, μια ευκαιρία ή κάτι σημαντικό που συμβαίνει γύρω μας.
Στην εποχή των social media, η συνεχής έκθεση στις ζωές των άλλων μπορεί εύκολα να δημιουργήσει την αίσθηση ότι δεν αξιοποιούμε σωστά τον χρόνο μας ή ότι κάπου αλλού συμβαίνει πάντα κάτι πιο συναρπαστικό από αυτό που ζούμε εμείς.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Στην εποχή των social media, η συνεχής έκθεση στις ζωές των άλλων μπορεί εύκολα να δημιουργήσει την αίσθηση ότι δεν αξιοποιούμε σωστά τον χρόνο μας ή ότι κάπου αλλού συμβαίνει πάντα κάτι πιο συναρπαστικό από αυτό που ζούμε εμείς.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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