Έχει η γάτα σας FOMO; Γιατί θέλει να είναι πάντα «μέσα σε όλα»
TOPETMOU

Έχει η γάτα σας FOMO; Γιατί θέλει να είναι πάντα «μέσα σε όλα»

Μπορεί μια γάτα να έχει FOMO ή μήπως οι συνήθειες της οφείλονται στην περιέργεια, τα ένστικτα και τον δεσμό που αναπτύσσει με εμάς;

Έχει η γάτα σας FOMO; Γιατί θέλει να είναι πάντα «μέσα σε όλα»
Τα τελευταία χρόνια, ο όρος FOMO (Fear of Missing Out) έχει μπει για τα καλά στο λεξιλόγιό μας, περιγράφοντας το άγχος που νιώθουμε στη σκέψη ότι μπορεί να χάνουμε μια ενδιαφέρουσα εμπειρία, μια ευκαιρία ή κάτι σημαντικό που συμβαίνει γύρω μας.

Στην εποχή των social media, η συνεχής έκθεση στις ζωές των άλλων μπορεί εύκολα να δημιουργήσει την αίσθηση ότι δεν αξιοποιούμε σωστά τον χρόνο μας ή ότι κάπου αλλού συμβαίνει πάντα κάτι πιο συναρπαστικό από αυτό που ζούμε εμείς.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network