Έχει η γάτα σας FOMO; Γιατί θέλει να είναι πάντα «μέσα σε όλα»

Μπορεί μια γάτα να έχει FOMO ή μήπως οι συνήθειες της οφείλονται στην περιέργεια, τα ένστικτα και τον δεσμό που αναπτύσσει με εμάς;