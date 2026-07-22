Πώς "καθρεφτίζουν" οι σκύλοι το άγχος των ανθρώπων τους - Τι έδειξε επιστημονική έρευνα
TOPETMOU

Πώς "καθρεφτίζουν" οι σκύλοι το άγχος των ανθρώπων τους - Τι έδειξε επιστημονική έρευνα

Για χιλιάδες χρόνια οι σκύλοι ζουν δίπλα μας, μοιράζονται την καθημερινότητά μας και γίνονται μέλη της οικογένειας.

Πώς "καθρεφτίζουν" οι σκύλοι το άγχος των ανθρώπων τους - Τι έδειξε επιστημονική έρευνα
Η σχέση ανάμεσα στους ανθρώπους και τους σκύλους είναι μοναδική. Για χιλιάδες χρόνια οι σκύλοι ζουν δίπλα μας, μοιράζονται την καθημερινότητά μας και γίνονται μέλη της οικογένειας. Δεν είναι λοιπόν περίεργο που μπορούν να καταλάβουν τη διάθεσή μας, να αντιλαμβάνονται πότε είμαστε χαρούμενοι ή στενοχωρημένοι και να ανταποκρίνονται στα συναισθήματά μας.

Μια πρόσφατη επιστημονική έρευνα όμως, έδειξε ότι αυτή η σύνδεση είναι ακόμη πιο βαθιά. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της, οι σκύλοι φαίνεται να "καθρεφτίζουν" ακόμη και το μακροχρόνιο άγχος των κηδεμόνων τους.

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