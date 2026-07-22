Πώς "καθρεφτίζουν" οι σκύλοι το άγχος των ανθρώπων τους - Τι έδειξε επιστημονική έρευνα

Για χιλιάδες χρόνια οι σκύλοι ζουν δίπλα μας, μοιράζονται την καθημερινότητά μας και γίνονται μέλη της οικογένειας.