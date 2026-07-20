Είδατε σαμιαμίδι στο σπίτι σας; Γιατί δεν πρέπει να το σκοτώσετε
Είδατε σαμιαμίδι στο σπίτι σας; Γιατί δεν πρέπει να το σκοτώσετε
Πάνω στον πανικό μας, ούτε που θα καταλάβουμε ότι πρόκειται για σαμιαμίδι, αντιθέτως θα σκεφτούμε ότι είναι κάποιο σπάνιο και εξωτικό ερπετό.
Όσοι ζουν στην επαρχία, συγκατοικούν με διάφορα πλάσματα, μικρά, ακίνδυνα, που τα έχουν συνηθίσει και δεν ανησυχούν όταν τα συναντάνε. Από την άλλη, εμείς τα παιδιά της πόλης, που θέλουμε το χρόνο μας να προσαρμοστούμε όταν περνάμε λίγες μέρες σε χωριά, παθαίνουμε πανικό μόλις τα βλέπουμε. Δεν έχουμε τέτοιες εικόνες και έχουμε την κακή ανάμνηση της κατσαρίδας, που λατρεύει τις πόλεις και κάνει πασαρέλα σε δρόμους, τοίχους, φρεάτια και όπου χωράει να περάσει.
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