Είδατε σαμιαμίδι στο σπίτι σας; Γιατί δεν πρέπει να το σκοτώσετε

Πάνω στον πανικό μας, ούτε που θα καταλάβουμε ότι πρόκειται για σαμιαμίδι, αντιθέτως θα σκεφτούμε ότι είναι κάποιο σπάνιο και εξωτικό ερπετό.