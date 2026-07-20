Ο καύσωνας είναι εδώ: Συμβουλές για προστασία των κατοικίδιων από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό
Ο καύσωνας είναι εδώ: Συμβουλές για προστασία των κατοικίδιων από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό
Οι θερμοκρασίες καθημερινά είναι όλο και υψηλότερες και δεν πρέπει να ξεχνάμε πως μαζί με εμάς, ταλαιπωρούνται και τα ζώα.
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δίνει χρήσιμες συμβουλές για την προστασία όλων των κατοικίδιων από τον καύσωνα και μας εξηγεί πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους τετράποδους φίλους μας στο σπίτι και στο αυτοκίνητο για να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες αυτές ημέρες.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα