Από τη ΜΕΘ έως τη γενική νοσηλεία
Από τη ΜΕΘ έως τη γενική νοσηλεία
Η νοσηλεία δεν είναι απλώς η παραμονή ενός ζώου σε έναν χώρο μέχρι να επιστρέψει στο σπίτι του. Είναι μια περίοδος συνεχούς φροντίδας.
Οι περισσότεροι κηδεμόνες νιώθουν μια μεγάλη ανακούφιση όταν ολοκληρώνεται ένα δύσκολο χειρουργείο ή όταν, ύστερα από εξετάσεις και αγωνία, επιτέλους βρίσκεται η αιτία του προβλήματος. Πολύ σύντομα, όμως, αυτή η ανακούφιση συνοδεύεται από ένα νέο ερώτημα: «Και τώρα τι κάνουμε;»
Η αλήθεια είναι ότι η ανάρρωση δεν ξεκινά όταν τελειώνει η επέμβαση ούτε όταν χορηγείται η πρώτη θεραπεία. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία, κατά την οποία ο οργανισμός προσπαθεί να επανέλθει, να ανταποκριθεί στη θεραπευτική αγωγή και να ανακτήσει σταδιακά τις δυνάμεις του.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Η αλήθεια είναι ότι η ανάρρωση δεν ξεκινά όταν τελειώνει η επέμβαση ούτε όταν χορηγείται η πρώτη θεραπεία. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία, κατά την οποία ο οργανισμός προσπαθεί να επανέλθει, να ανταποκριθεί στη θεραπευτική αγωγή και να ανακτήσει σταδιακά τις δυνάμεις του.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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