Από τη ΜΕΘ έως τη γενική νοσηλεία
TOPETMOU

Από τη ΜΕΘ έως τη γενική νοσηλεία

Η νοσηλεία δεν είναι απλώς η παραμονή ενός ζώου σε έναν χώρο μέχρι να επιστρέψει στο σπίτι του. Είναι μια περίοδος συνεχούς φροντίδας.

Από τη ΜΕΘ έως τη γενική νοσηλεία
Οι περισσότεροι κηδεμόνες νιώθουν μια μεγάλη ανακούφιση όταν ολοκληρώνεται ένα δύσκολο χειρουργείο ή όταν, ύστερα από εξετάσεις και αγωνία, επιτέλους βρίσκεται η αιτία του προβλήματος. Πολύ σύντομα, όμως, αυτή η ανακούφιση συνοδεύεται από ένα νέο ερώτημα: «Και τώρα τι κάνουμε;»

Η αλήθεια είναι ότι η ανάρρωση δεν ξεκινά όταν τελειώνει η επέμβαση ούτε όταν χορηγείται η πρώτη θεραπεία. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία, κατά την οποία ο οργανισμός προσπαθεί να επανέλθει, να ανταποκριθεί στη θεραπευτική αγωγή και να ανακτήσει σταδιακά τις δυνάμεις του.

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