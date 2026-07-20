Από τη ΜΕΘ έως τη γενική νοσηλεία

Η νοσηλεία δεν είναι απλώς η παραμονή ενός ζώου σε έναν χώρο μέχρι να επιστρέψει στο σπίτι του. Είναι μια περίοδος συνεχούς φροντίδας.