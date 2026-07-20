Στην Ζάκυνθο τα πρώτα χελωνάκια για το 2026!
Στην Ζάκυνθο τα πρώτα χελωνάκια για το 2026!
Να μας ζήσουν! Τα πρώτα μωρά χελωνάκια εμφανίστηκαν πριν λίγες ημέρες στην παραλία Δάφνη, στη Ζάκυνθο.
Τα ευχάριστα νέα μοιράστηκε ο ΑΡΧΕΛΩΝ- Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας. Οι Οι εθελοντές του Συλλόγου, ανακάλυψαν τα μικροσκοπικά ίχνη των νεοσσών, γεγονός που σηματοδοτεί την έναρξη της περιόδου εκκόλαψης των θαλάσσιων χελωνών στην Ελλάδα.
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