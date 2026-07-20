Πώς αντιδράει ένας σκύλος που ζηλεύει; Τρόποι να το αντιμετωπίσετε
TOPETMOU

Πώς αντιδράει ένας σκύλος που ζηλεύει; Τρόποι να το αντιμετωπίσετε

Οι σκύλοι ζηλεύουν αλλά με έναν τρόπο λίγο διαφορετικό από εμάς τους ανθρώπους.

Πώς αντιδράει ένας σκύλος που ζηλεύει; Τρόποι να το αντιμετωπίσετε
Σίγουρα σας έχει τύχει στη βόλτα με τον σκύλο σας να συναντήσετε έναν άλλο σκύλο και ασυναίσθητα να σκύψετε να τον χαϊδέψετε. Και πιθανότατα ο δικός σας σκύλος να μην το πήρε και τόσο καλά και να αντέδρασε άσημα. Είναι δυνατόν να ζήλεψε;

Σύμφωνα με την Suzanne Hetts, ειδική συμπεριφοράς ζώων από το Littleton του Colorado, οι σκύλοι βιώνουν τη ζήλια αλλά με έναν τρόπο λίγο διαφορετικό από εμάς τους ανθρώπους. Συγκεκριμένα, το βλέπουν περισσότερο σαν μία μορφή ανταγωνισμού όπου οσκύλος ουσιαστικά προσπαθεί να κερδίσει αυτό που θέλει περισσότερο από τον άλλο διεκδικητή– είτε πρόκειται για άνθρωπο, σκύλο ή γάτα.

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