Επιτρέπεται να φάει ο σκύλος πεπόνι; Τι πρέπει να προσέχουμε

Μία από τις απολαύσεις του καλοκαιριού, είναι το δροσερό πεπόνι. Θρεπτικό, ενυδατικό, με λίγες θερμίδες, ό,τι πρέπει για να γίνει το αγαπημένο μας σνακ.Όταν έχουμε στο σπίτι έναν σκύλο, ξέρουμε πως ότι τρώμε, υπάρχει κάποιος που περιμένει από κάτω για να πέσει μια μπουκιά ή να φιλοτιμηθούμε και να του προσφέρουμε να φάει κι εκείνος. Φυσικά μιλάμε για τον σκύλο μας, που έχει την περιέργεια και τη λαιμαργία να δοκιμάσει τα πάντα.Από την άλλη, αναζητούμε συνεχώς σνακ και λιχουδιές για τον τετράποδο φίλο μας, που να είναι υγιεινές και θρεπτικές, χωρίς πολλά πρόσθετα και χωρίς να αλλάξουμε τη διατροφή του. Τα καλά νέα είναι πως το πεπόνι είναι ένα φρούτο που επιτρέπεται να φάει ο σκύλος σας.