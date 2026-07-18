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Ετοιμάζεστε να υιοθετήσετε έναν μικρόσωμο σκύλο; Δείτε τι πρέπει να γνωρίζετε
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Ετοιμάζεστε να υιοθετήσετε έναν μικρόσωμο σκύλο; Δείτε τι πρέπει να γνωρίζετε

Τα μικρόσωμα σκυλάκια είναι αλήθεια ότι με το πού τα βλέπεις θέλεις να τα πάρεις αγκαλιά.

Ετοιμάζεστε να υιοθετήσετε έναν μικρόσωμο σκύλο; Δείτε τι πρέπει να γνωρίζετε
UPD:
α μικρόσωμα σκυλάκια είναι αλήθεια ότι σου προκαλούν με το πού τα βλέπεις πολλά ευχάριστα συναισθήματα. Ακόμα και αν είναι μεγάλα σε ηλικία, εσύ τα βλέπεις μωρά. Θες να τα πάρεις αγκαλιά, να παίξεις μαζί τους, να τα ζουλήξεις.

Τα μεγαλόσωμα από την άλλη είναι αδικημένα. Κάποιοι τα φοβούνται, πιστεύουν ότι είναι επιθετικά, ότι θέλουν περισσότερη εκπαίδευση, έχουν περισσότερες απαιτήσεις. Και υιοθετούνται πιο δύσκολα.

Αυτά βέβαια είναι προκαταλήψεις και σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Οι μεγαλόσωμοι σκύλοι είναι απίστευτα τρυφεροί, συχνά κάνουν σαν μωρά και εκπαιδεύονται χωρίς προβλήματα. Και όσο για την επιθετικότητα, οι έρευνες έχουν δείξει το αντίθετο. Τα μικρά δε σκυλιά έχουν πολλές ιδιαιτερότητες και συχνά η φροντίδα τους είναι πιο απαιτητική. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
UPD:
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