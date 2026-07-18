Αυτά τα ζώα κάνουν κηδείες για να πενθήσουν τις απώλειές τους

Όπως οι άνθρωποι κάνουν κηδείες στις απώλειές τους, έτσι και όταν έχουν πένθος οι ελέφαντες, κάνουν παρόμοιες τελετές.