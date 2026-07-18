Αυτά τα ζώα κάνουν κηδείες για να πενθήσουν τις απώλειές τους
Αυτά τα ζώα κάνουν κηδείες για να πενθήσουν τις απώλειές τους
Όπως οι άνθρωποι κάνουν κηδείες στις απώλειές τους, έτσι και όταν έχουν πένθος οι ελέφαντες, κάνουν παρόμοιες τελετές.
UPD:
α βίντεο με ζώα που θρηνούν άλλα ζώα είναι πάντα συγκινητικά και γίνονται viral. Ο λόγος; Είναι παραπάνω από ένας: Από τη μία ταυτιζόμαστε με τον πόνο της απώλειας, από την άλλη βλέπουμε πώς αντιδρούν σε μια δύσκολη στιγμή τα ζώα.
Χάρη στην εμπειρία, στο πείσμα και την περιέργεια των επιστημόνων, γνωρίζουμε για ένα ζώο που θρηνεί τους νεκρούς του, όπως εμείς οι άνθρωποι. Ή έστω με παρόμοιο τρόπο, που έχει αρκετά κοινά με τις δικές μας τελετές.
Ο ελέφαντας είναι ένα ζώο κοινωνικό και έξυπνο. Ζει σε αγέλες και αναπτύσσει κοινότητες στις οποίες τα μέλη νοιάζονται και προστατεύουν το ένα το άλλο, ειδικά τα νεαρά ελεφαντάκια.
Βέβαια, έχουμε δει και άλλα ζώα να πενθούν, όπως οι σκύλοι, τα κοράκια, οι χιμπαντζήδες και οι φάλαινες, αλλά οι ελέφαντες, σύμφωνα με μελέτες, κάνουν κάποια πράγματα παραπάνω, με βάση γεγονότων και ευρημάτων. Διαβάστε εδώ τη συνέχεια του άρθρου.
Χάρη στην εμπειρία, στο πείσμα και την περιέργεια των επιστημόνων, γνωρίζουμε για ένα ζώο που θρηνεί τους νεκρούς του, όπως εμείς οι άνθρωποι. Ή έστω με παρόμοιο τρόπο, που έχει αρκετά κοινά με τις δικές μας τελετές.
Ο ελέφαντας είναι ένα ζώο κοινωνικό και έξυπνο. Ζει σε αγέλες και αναπτύσσει κοινότητες στις οποίες τα μέλη νοιάζονται και προστατεύουν το ένα το άλλο, ειδικά τα νεαρά ελεφαντάκια.
Βέβαια, έχουμε δει και άλλα ζώα να πενθούν, όπως οι σκύλοι, τα κοράκια, οι χιμπαντζήδες και οι φάλαινες, αλλά οι ελέφαντες, σύμφωνα με μελέτες, κάνουν κάποια πράγματα παραπάνω, με βάση γεγονότων και ευρημάτων. Διαβάστε εδώ τη συνέχεια του άρθρου.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα