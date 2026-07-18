Πώς να προστατεύσετε τις πατούσες του σκύλου σας από την καυτή άσφαλτο- Τι κάνουμε σε περίπτωση εγκαύματος
Πώς να προστατεύσετε τις πατούσες του σκύλου σας από την καυτή άσφαλτο- Τι κάνουμε σε περίπτωση εγκαύματος
Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να γίνουν επικίνδυνες για τον αγαπημένο μας σκύλο.
UPD:
Οι υψηλές θερμοκρασίες τώρα το καλοκαίρι μπορούν να γίνουν επικίνδυνες τόσο για εμάς όσο και για τον αγαπημένο μας σκύλο.
Με τέτοια ζέστη ακόμα και κάτι τόσο διασκεδαστικό, όπως είναι οι βόλτες, μπορεί να εξελιχθεί σε ταλαιπωρία. Ο δυνατός ήλιος σε συνδυασμό με την καυτή άσφαλτο ταλαιπωρεί τον τετράποδο φίλο μας και μπορεί να οδηγήσει σε ακραίες περιπτώσεις ακόμα και σε προβλήματα υγείας.
Γι' αυτό είναι σημαντικό, όπως παίρνουμε μέτρα προστασίας για εμάς τους ίδιους, να φροντίζουμε και για τον σκύλο μας. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ
Με τέτοια ζέστη ακόμα και κάτι τόσο διασκεδαστικό, όπως είναι οι βόλτες, μπορεί να εξελιχθεί σε ταλαιπωρία. Ο δυνατός ήλιος σε συνδυασμό με την καυτή άσφαλτο ταλαιπωρεί τον τετράποδο φίλο μας και μπορεί να οδηγήσει σε ακραίες περιπτώσεις ακόμα και σε προβλήματα υγείας.
Γι' αυτό είναι σημαντικό, όπως παίρνουμε μέτρα προστασίας για εμάς τους ίδιους, να φροντίζουμε και για τον σκύλο μας. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ
UPD:
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