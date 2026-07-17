Πώς να αντιδράσουμε αν μας επιτεθεί ένας άγνωστος σκύλος;
Πώς να αντιδράσουμε αν μας επιτεθεί ένας άγνωστος σκύλος;
Η σωστή αντίδραση μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο τραυματισμού.
Το σημερινό τραγικό περιστατικό στα Βριλήσσια, όπου ένας σκύλος που είχε δεθεί έξω από κατάστημα λύθηκε, επιτέθηκε σε έναν 66χρονο που έκανε βόλτα με τον δικό του σκύλο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του ανθρώπου και το θάνατο του ζώου του, μας υπενθυμίζει πόσο γρήγορα μπορεί να εξελιχθεί μια απρόβλεπτη κατάσταση.
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