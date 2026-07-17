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Πώς να αντιδράσουμε αν μας επιτεθεί ένας άγνωστος σκύλος;
TOPETMOU

Πώς να αντιδράσουμε αν μας επιτεθεί ένας άγνωστος σκύλος;

Η σωστή αντίδραση μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο τραυματισμού.

Πώς να αντιδράσουμε αν μας επιτεθεί ένας άγνωστος σκύλος;
Το σημερινό τραγικό περιστατικό στα Βριλήσσια, όπου ένας σκύλος που είχε δεθεί έξω από κατάστημα λύθηκε, επιτέθηκε σε έναν 66χρονο που έκανε βόλτα με τον δικό του σκύλο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του ανθρώπου και το θάνατο του ζώου του, μας υπενθυμίζει πόσο γρήγορα μπορεί να εξελιχθεί μια απρόβλεπτη κατάσταση.

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