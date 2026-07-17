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Γιατί δεν πρέπει να αφήνετε τον σκύλο σας δεμένο έξω από καταστήματα
TOPETMOU

Γιατί δεν πρέπει να αφήνετε τον σκύλο σας δεμένο έξω από καταστήματα

Δείτε γιατί το να παραμείνει ο σκύλος σας δεμένος έξω από ένα κατάστημα όσο εσείς κάνετε τα ψώνια σας, δεν είναι η κατάλληλη λύση

Γιατί δεν πρέπει να αφήνετε τον σκύλο σας δεμένο έξω από καταστήματα
Αν μπορούσαμε, θα παίρναμε τον σκύλο μας παντού και δεν θα τον αφήναμε μόνο του στο σπίτι.

Η καθημερινότητα όμως και οι υποχρεώσεις, δεν μας επιτρέπουν να έχουμε συνεχώς μαζί τον τετράποδο φίλο μας. Παράλληλα, υπάρχουν και οι νόμοι, που λένε ότι δεν επιτρέπεται η είσοδος σε διάφορα καταστήματα. Έτσι αρκετοί κηδεμόνες επιλέγουν να αφήνουν τον σκύλο τους δεμένο έξω από καταστήματα και ευτυχώς, αρκετά από αυτά έχουν ειδικά διαμορφωμένο pet corner.

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