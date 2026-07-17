Γιατί δεν πρέπει να αφήνετε τον σκύλο σας δεμένο έξω από καταστήματα

Δείτε γιατί το να παραμείνει ο σκύλος σας δεμένος έξω από ένα κατάστημα όσο εσείς κάνετε τα ψώνια σας, δεν είναι η κατάλληλη λύση