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Οι τρυφεροί λόγοι που η γάτα θέλει να κοιμάται πάνω στα πόδια μας
TOPETMOU

Οι τρυφεροί λόγοι που η γάτα θέλει να κοιμάται πάνω στα πόδια μας

Κάθε φορά που η γάτα κοιμάται στα πόδια μας, λιώνουμε από αγάπη. Όπως κάθε τι που κάνει, έτσι και αυτό έχει λόγο που επιλέγει να το κάνει.

Οι τρυφεροί λόγοι που η γάτα θέλει να κοιμάται πάνω στα πόδια μας
Η γάτα έχει τη μοναδική ικανότητα να ξέρει να βάζει τα όριά της στους ανθρώπους της, αλλά ταυτόχρονα να είναι το πιο αξιαγάπητο πλάσμα.

Όσοι ζουν με ένα αιλουροειδές, το επιβεβαιώνουν: Οι στιγμές που έρχονται δίπλα μας για να τριφτούν πάνω μας, να νιαουρίσουν και να μας χαρίσουν το ευεργετικό γουργουρητό τους, είναι οι πιο όμορφες μέσα στην ημέρα.

Μία κίνηση που κάνει και μας κάνει να λιώνουμε από αγάπη, είναι όταν έρχεται να κοιμηθεί δίπλα μας και συγκεκριμένα στα πόδια μας.

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