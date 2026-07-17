Οι τρυφεροί λόγοι που η γάτα θέλει να κοιμάται πάνω στα πόδια μας

Κάθε φορά που η γάτα κοιμάται στα πόδια μας, λιώνουμε από αγάπη. Όπως κάθε τι που κάνει, έτσι και αυτό έχει λόγο που επιλέγει να το κάνει.