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Οι πιο συχνές φοβίες που εμφανίζουν οι σκύλοι
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Οι πιο συχνές φοβίες που εμφανίζουν οι σκύλοι

Όπως και εμείς οι άνθρωποι, έτσι και οι σκύλοι μπορούν να αναπτύξουν φοβίες που επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινότητά τους.

Οι πιο συχνές φοβίες που εμφανίζουν οι σκύλοι
Οι φοβίες αυτές μπορεί να οφείλονται σε αρνητικές εμπειρίες, σε έλλειψη κοινωνικοποίησης κατά την κουταβίσια ηλικία, σε τραυματικά γεγονότα που έχουν βιώσει στο παρελθόν ή σε κληρονομικά γενετικά χαρακτηριστικά (genetics).

Ένας φοβισμένος σκύλος μπορεί να παρουσιάσει διάφορα συμπτώματα, όπως τρέμουλο, κρύψιμο, υπερβολικό γάβγισμα, λαχάνιασμα, καταστροφικές συμπεριφορές ή ακόμη και επιθετικότητα σε ορισμένες περιπτώσεις. Η αναγνώριση της αιτίας του φόβου είναιτο πρώτο βήμα για να βοηθήσουμε το κατοικίδιό μας να νιώσει μεγαλύτερη ασφάλεια.

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