Κατοικίδια και ζέστη: 5 πράγματα που λέγονται και δεν είναι αλήθεια
Κατοικίδια και ζέστη: 5 πράγματα που λέγονται και δεν είναι αλήθεια
Το πιο σημαντικό είναι να ξέρουμε τι ισχύει και τι όχι από όλα αυτά που ακούμε. Γιατί υπάρχουν πολλοί μύθοι.
Το καλοκαίρι είναι εδώ και οι μέρες γίνονται όλο και πιο ζεστές. Και μπορεί εμείς οι άνθρωποι να βρίσκουμε κάποιες λύσεις να ανακουφιστούμε από τις υψηλές θερμοκρασίες, οι τετράποδοι όμως φίλοι μας δυσκολεύονται αρκετά. Τι πρέπει να γνωρίζουμε ώστε να κάνουμε τη ζωή τους πιο εύκολη;
Αρχικά πρέπει να πούμε ότι τόσο οι σκύλοι όσο και οι γάτες έχουν υψηλότερη θερμοκρασία σώματος από τους ανθρώπους. Έχουν μάλιστα εξελίξει τους δικούς τους τρόπους για να δροσίζονται, όπως το λαχάνιασμα και η περιποίηση του τριχώματός τους. Παρ’ όλα αυτά, χρειάζονται και τη δική μας βοήθεια για να παραμείνουν δροσερά και άνετα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
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Αρχικά πρέπει να πούμε ότι τόσο οι σκύλοι όσο και οι γάτες έχουν υψηλότερη θερμοκρασία σώματος από τους ανθρώπους. Έχουν μάλιστα εξελίξει τους δικούς τους τρόπους για να δροσίζονται, όπως το λαχάνιασμα και η περιποίηση του τριχώματός τους. Παρ’ όλα αυτά, χρειάζονται και τη δική μας βοήθεια για να παραμείνουν δροσερά και άνετα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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