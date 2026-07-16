Παγκόσμια Ημέρα Φιδιού: Μύθος ή αλήθεια; Το κουίζ που τεστάρει τις γνώσεις μας για το παρεξηγημένο ερπετό
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Παγκόσμια Ημέρα Φιδιού: Μύθος ή αλήθεια; Το κουίζ που τεστάρει τις γνώσεις μας για το παρεξηγημένο ερπετό

Η 16η Ιουλίου έχει ανακηρυχθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Φιδιού, ένα από τα πιο παρεξηγημένα πλάσματα του ζωικού βασιλείου.

Παγκόσμια Ημέρα Φιδιού: Μύθος ή αλήθεια; Το κουίζ που τεστάρει τις γνώσεις μας για το παρεξηγημένο ερπετό
Tο ερπετό αυτό είναι τόσο χρήσιμο για το οικοσύστημα και την ισορροπία της περιβαλλοντικής αλυσίδας, που όμως οι τόσες προκαταλήψεις που το ακολουθούν, το κάνουν να απειλείται συνεχώς.

Στην Ελλάδα, όπως μαθαίνουμε από το herpetofauna.gr, την έγκυρη ιστοσελίδα και τα ερπετά και τα αμφίβια της χώρας, υπάρχουν 23 διαφορετικά είδη φιδιών. Από αυτά τα 7 είναι δηλητηριώδη: Τα 5 από τα 7 ανήκουν στην οικογένεια των Εχιδνιδών, είναι δηλαδή οχιές, και είναι σωληνόγλυφα με ισχυρό δηλητήριο, ενώ τα υπόλοιπα 2 ανήκουν στις οικογένειες των Κολουβρίδων και των Ψαμμοφιίδων και είναι οπισθόγλυφα με ασθενές δηλητήριο, ουσιαστικά ακίνδυνα για τον άνθρωπο.

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