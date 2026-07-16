Γνωρίστε το θαλασσοπούλι που φλερτάρει χορεύοντας με τα γαλάζια πόδια του
Γνωρίστε το θαλασσοπούλι που φλερτάρει χορεύοντας με τα γαλάζια πόδια του
Η φύση δεν σταματά ποτέ να μας εντυπωσιάζει και η Γαλαζοπόδαρη Σούλα (Blue-footed Booby) είναι από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα.
Η φύση δεν σταματά ποτέ να μας εντυπωσιάζει και η γαλαζοπόδαρη σούλα (Blue-footed Booby) είναι ίσως ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα.
Με τα χαρακτηριστικά καταγάλανα πόδια της και έναν ιδιαίτερο "χορό" ζευγαρώματος, αυτό το θαλασσοπούλι έχει κερδίσει τον τίτλο ενός από τα πιο ξεχωριστά πτηνά του πλανήτη.
Η γαλαζοπόδαρη σούλα ζει κυρίως στα νησιά Γκαλαπάγκος, στον Κόλπο της Καλιφόρνιας και κατά μήκος των ακτών του Περού. Το όνομά της το οφείλει στα έντονα μπλε πόδια της, τα οποία δεν είναι απλώς ένα εντυπωσιακό χαρακτηριστικό της εμφάνισής της, αλλά και ένδειξη της υγείας της.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Με τα χαρακτηριστικά καταγάλανα πόδια της και έναν ιδιαίτερο "χορό" ζευγαρώματος, αυτό το θαλασσοπούλι έχει κερδίσει τον τίτλο ενός από τα πιο ξεχωριστά πτηνά του πλανήτη.
Η γαλαζοπόδαρη σούλα ζει κυρίως στα νησιά Γκαλαπάγκος, στον Κόλπο της Καλιφόρνιας και κατά μήκος των ακτών του Περού. Το όνομά της το οφείλει στα έντονα μπλε πόδια της, τα οποία δεν είναι απλώς ένα εντυπωσιακό χαρακτηριστικό της εμφάνισής της, αλλά και ένδειξη της υγείας της.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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