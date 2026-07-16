Γνωρίστε το θαλασσοπούλι που φλερτάρει χορεύοντας με τα γαλάζια πόδια του

Η φύση δεν σταματά ποτέ να μας εντυπωσιάζει και η Γαλαζοπόδαρη Σούλα (Blue-footed Booby) είναι από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα.