Δείτε τους λόγους που μπορεί ο σκύλος σας να σας αγνοεί και να μην ακούει αυτά που λέτε
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Δείτε τους λόγους που μπορεί ο σκύλος σας να σας αγνοεί και να μην ακούει αυτά που λέτε

Ακόμα και ένας καλά εκπαιδευμένος σκύλος μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να μην σας ακούει.

Δείτε τους λόγους που μπορεί ο σκύλος σας να σας αγνοεί και να μην ακούει αυτά που λέτε
Είναι αλήθεια ότι οι περισσότεροι πιστεύουν ότι ο σκύλος ως ο πιο πιστός φίλος του ανθρώπου δεν ξεκολλάει στιγμή από δίπλα τους και κρέμεται από κάθε λέξη που θα πουν. Αυτό ισχύει.

Είναι όμως και αυτές οι στιγμές που ακόμα και ο πιο υπάκουος και εκπαιδευμένος σκύλος θα μας αγνοήσει και δεν θα μας δώσει την παραμικρή σημασία.

Οι λόγοι που μπορεί να συμβαίνει αυτό είναι αρκετοί, όπως η κακή εκπαίδευση, η αλλαγή περιβάλλοντος, λόγοι υγείας κτλ. Όποιοι όμως κι αν είναι αυτοί, υπάρχει συνήθως λύση στο πρόβλημα. Αρκεί να εντοπίσετε το γιατί και να το αντιμετωπίσετε μεθοδικά.

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