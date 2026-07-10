Τι κάνουν οι ψύλλοι στους σκύλους – Τι μπορείτε να κάνετε για να προστατέψετε το ζώο

Οι ψύλλοι δεν είναι καλά νέα για τον σκύλο μας, όμως υπάρχουν τρόποι για να τον προστατεύσουμε από αυτούς.