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Τι κάνουν οι ψύλλοι στους σκύλους – Τι μπορείτε να κάνετε για να προστατέψετε το ζώο
TOPETMOU

Τι κάνουν οι ψύλλοι στους σκύλους – Τι μπορείτε να κάνετε για να προστατέψετε το ζώο

Οι ψύλλοι δεν είναι καλά νέα για τον σκύλο μας, όμως υπάρχουν τρόποι για να τον προστατεύσουμε από αυτούς.

Τι κάνουν οι ψύλλοι στους σκύλους – Τι μπορείτε να κάνετε για να προστατέψετε το ζώο
Όταν δούμε το σκυλάκι μας να ξύνεται, αμέσως μας πιάνει ιδρώτας μήπως έχει κολλήσει και αρχίζουμε να ψάχνουμε το τρίχωμά του. Οι περισσότεροι ξέρουμε πως οι ψύλλοι δεν είναι καλά νέα για την υγεία του τετράποδου φίλου μας.

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