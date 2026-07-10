Αυτοί είναι οι 5 λόγοι που ένας σκύλος θέλει να τρώει μόνο το βράδυ
Αυτοί είναι οι 5 λόγοι που ένας σκύλος θέλει να τρώει μόνο το βράδυ
Είναι αλήθεια ότι πολλοί σκύλοι δεν τρώνε τίποτα όλη μέρα- ή τρώνε λίγο- και καταλήγουν να τρώνε το βράδυ.
Πολλοί κηδεμόνες σκύλων συχνά αναφέρουν κάποιους από τους προβληματισμούς τους στον κτηνίατρο. Ένας από αυτούς είναι η επιθυμία του ζώου τους να τρώει μόνο το βράδυ. Και είναι αλήθεια. Πολλοί σκύλοι δεν τρώνε τίποτα όλη μέρα- ή τρώνε λίγο- και καταλήγουν να τρώνε το βράδυ.
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