Πώς με ένα απλό σχόλιο στα Social Media μπορείτε να βοηθήσετε τα αδεσποτάκια του «A Little Shelter»

Η Anytime και ο Νίκος Γιαννουλίδης ενώνουν το χιούμορ με την αγάπη τους για τα αδέσποτα και σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στην πιο φιλοζωική δράση του καλοκαιριού.