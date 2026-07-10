ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά τώρα στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους

Πώς με ένα απλό σχόλιο στα Social Media μπορείτε να βοηθήσετε τα αδεσποτάκια του «A Little Shelter»
TOPETMOU

Πώς με ένα απλό σχόλιο στα Social Media μπορείτε να βοηθήσετε τα αδεσποτάκια του «A Little Shelter»

Η Anytime και ο Νίκος Γιαννουλίδης ενώνουν το χιούμορ με την αγάπη τους για τα αδέσποτα και σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στην πιο φιλοζωική δράση του καλοκαιριού.

Πώς με ένα απλό σχόλιο στα Social Media μπορείτε να βοηθήσετε τα αδεσποτάκια του «A Little Shelter»
Ποιος είπε ότι με τα SoMe, πολλές δόσεις χιούμορ και ακόμη περισσότερες αγάπης δεν μπορείς να κάνεις τη διαφορά; Μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία της Anytime για τα αδέσποτα ζώα τρέχει αυτές τις ημέρες σε Instagram και TikTok, από τον δημοφιλή και πολύ αγαπητό TikToker Νίκο Γιαννουλίδη.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network