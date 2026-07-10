Πώς με ένα απλό σχόλιο στα Social Media μπορείτε να βοηθήσετε τα αδεσποτάκια του «A Little Shelter»
Πώς με ένα απλό σχόλιο στα Social Media μπορείτε να βοηθήσετε τα αδεσποτάκια του «A Little Shelter»
Η Anytime και ο Νίκος Γιαννουλίδης ενώνουν το χιούμορ με την αγάπη τους για τα αδέσποτα και σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στην πιο φιλοζωική δράση του καλοκαιριού.
Ποιος είπε ότι με τα SoMe, πολλές δόσεις χιούμορ και ακόμη περισσότερες αγάπης δεν μπορείς να κάνεις τη διαφορά; Μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία της Anytime για τα αδέσποτα ζώα τρέχει αυτές τις ημέρες σε Instagram και TikTok, από τον δημοφιλή και πολύ αγαπητό TikToker Νίκο Γιαννουλίδη.
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