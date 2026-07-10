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Ποιοι σκύλοι παθαίνουν πιο εύκολα έγκαυμα από τον ήλιο- Δείτε πώς θα το προλάβετε
TOPETMOU

Ποιοι σκύλοι παθαίνουν πιο εύκολα έγκαυμα από τον ήλιο- Δείτε πώς θα το προλάβετε

Όλοι οι σκύλοι μπορούν να καούν από τον ήλιο, αλλά κάποιοι έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες

Ποιοι σκύλοι παθαίνουν πιο εύκολα έγκαυμα από τον ήλιο- Δείτε πώς θα το προλάβετε
Ο ήλιος είναι φίλος μας αλλά παρόλα αυτά οφείλουμε να προστατεύουμε το δέρμα μας από την υπερβολική έκθεση στις υπεριώδεις ακτίνες του.

Όλοι ξέρουμε πως αν παραμείνουμε πολλή ώρα εκτεθειμένοι – ακόμα και με αντηλιακό –, το πιθανότερο είναι να πάθουμε έγκαυμα. Το ίδιο πρέπει να ξέρουμε πως ισχύει και για τους τετράποδους φίλους μας.

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