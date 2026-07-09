Γιατί το κουτάβι μας δαγκώνει συνεχώς τα χέρια μας

Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να είναι ενοχλητική, όμως στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελεί φυσιολογικό στάδιο της ανάπτυξης του ζώου.