Γιατί το κουτάβι μας δαγκώνει συνεχώς τα χέρια μας
TOPETMOU

Γιατί το κουτάβι μας δαγκώνει συνεχώς τα χέρια μας

Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να είναι ενοχλητική, όμως στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελεί φυσιολογικό στάδιο της ανάπτυξης του ζώου.

Γιατί το κουτάβι μας δαγκώνει συνεχώς τα χέρια μας
Ένα από τα πιο συνηθισμένα παράπονα των νέων κηδεμόνων σκύλων είναι ότι το κουτάβι τους δαγκώνει συνεχώς τα χέρια, τα δάχτυλα ή ακόμα και τα μανίκια των ρούχων τους.

Αυτή η συμπεριφορά είναι σίγουρα ενοχλητική, όμως στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελεί ένα απολύτως φυσιολογικό στάδιο της ανάπτυξης του νεαρού σκύλου.

Το σημαντικό είναι να κατανοήσουμε γιατί συμβαίνει αυτό και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε το κουτάβι να μάθει σταδιακά να χρησιμοποιεί σωστά το στόμα του, χωρίς φωνές και τιμωρίες.

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