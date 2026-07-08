Η ΕΜΑΚ απεγκλώβισε γατάκι που έπεσε σε πηγάδι στην Πάτρα

Μια απίστευτη διάσωση είδε το φως της δημοσιότητας με πρωταγωνιστή ένα γατάκι που εγκλωβίστηκε σε ένα πηγάδι στην Πάτρα.