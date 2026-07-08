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Η ΕΜΑΚ απεγκλώβισε γατάκι που έπεσε σε πηγάδι στην Πάτρα
TOPETMOU

Η ΕΜΑΚ απεγκλώβισε γατάκι που έπεσε σε πηγάδι στην Πάτρα

Μια απίστευτη διάσωση είδε το φως της δημοσιότητας με πρωταγωνιστή ένα γατάκι που εγκλωβίστηκε σε ένα πηγάδι στην Πάτρα.

Η ΕΜΑΚ απεγκλώβισε γατάκι που έπεσε σε πηγάδι στην Πάτρα
Το νεαρό γατί βρέθηκε εγκλωβισμένο σε ένα πηγάδι, εντός ιδιόκτητου οικοπέδου στην Πάτρα. Όπως μας ενημερώνει η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς, την Τρίτη 30 Ιουνίου, η Νομική Σύμβουλος της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς, Έλενα Αρβανίτη, δέχθηκε κλήση από πολίτη, ο οποίος βρισκόταν σε απόγνωση καθώς ένα γατάκι είχε πέσει και εγκλωβιστεί σε πηγάδι, εντός ιδιόκτητου οικοπέδου στην Πάτρα, ενώ οι ώρες περνούσαν εις βάρος του ζώου.

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