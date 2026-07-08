Η ΕΜΑΚ απεγκλώβισε γατάκι που έπεσε σε πηγάδι στην Πάτρα
Η ΕΜΑΚ απεγκλώβισε γατάκι που έπεσε σε πηγάδι στην Πάτρα
Μια απίστευτη διάσωση είδε το φως της δημοσιότητας με πρωταγωνιστή ένα γατάκι που εγκλωβίστηκε σε ένα πηγάδι στην Πάτρα.
Το νεαρό γατί βρέθηκε εγκλωβισμένο σε ένα πηγάδι, εντός ιδιόκτητου οικοπέδου στην Πάτρα. Όπως μας ενημερώνει η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς, την Τρίτη 30 Ιουνίου, η Νομική Σύμβουλος της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς, Έλενα Αρβανίτη, δέχθηκε κλήση από πολίτη, ο οποίος βρισκόταν σε απόγνωση καθώς ένα γατάκι είχε πέσει και εγκλωβιστεί σε πηγάδι, εντός ιδιόκτητου οικοπέδου στην Πάτρα, ενώ οι ώρες περνούσαν εις βάρος του ζώου.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα