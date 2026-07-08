Όσα δεν γνωρίζατε για τα κουνούπια: Γιατί πίνουν μόνο τα θηλυκά αίμα και ποιους τσιμπούν
Όσα δεν γνωρίζατε για τα κουνούπια: Γιατί πίνουν μόνο τα θηλυκά αίμα και ποιους τσιμπούν
Πέντε παράξενα facts για τα κουνούπια, που είναι από τους πιο συνηθισμένους και συνάμα ανεπιθύμητους «επισκέπτες» του
Τις νύχτες του καλοκαιριού, στα μπαλκόνια των σπιτιών, τα κάμπινγκ και σε άλλους υπαίθριους χώρους, μαίνεται μια μάχη που ο άνθρωπος μοιάζει καταδικασμένος να χάνει ξανά και ξανά. Από τη μια μεριά είμαστε εμείς, οπλισμένοι με εντομοαπωθητικά, σίτες και ειδικά κεριά σιτρονέλας. Από την άλλη, ένα μικροσκοπικό φτερωτό έντομο που, παρά τις αντιξοότητες, καταφέρνει σχεδόν πάντα να βρίσκει τον στόχο του.
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