Μπορεί ο σκύλος μας να πιει κρύο νερό; Τι πρέπει να προσέξουμε με τα παγάκια
Μπορεί ο σκύλος μας να πιει κρύο νερό; Τι πρέπει να προσέξουμε με τα παγάκια
Ούτε το κρύο νερό ούτε τα παγάκια είναι αθώα. Για αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.
Επιστρέφοντας στο σπίτι μετά από μια δύσκολη μέρα με πολλή ζέστη, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να ανοίξουμε το ψυγείο και να βάλουμε να πιούμε ένα ποτήρι κρύο νερό. Μας δροσίζει, μας ενυδατώνει και μας ανακουφίζει. Ε, ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτές τις μέρες δεν υπάρχει πιο αναζωογονητικό πράγμα από το δροσερό νεράκι.
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