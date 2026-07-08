Εντυπωσιακό θέαμα: Φάλαινα φυσητήρας στη Χαλκιδική
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Εντυπωσιακό θέαμα: Φάλαινα φυσητήρας στη Χαλκιδική

Μια απρόσμενη συνάντηση είχαν δύο ψαράδες στη Χαλκιδική, ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο πόδι, στα ανοιχτά του Παλιουρίου.

Εντυπωσιακό θέαμα: Φάλαινα φυσητήρας στη Χαλκιδική
Μια φάλαινα φυσητήρας εμφανίστηκε ανάμεσα στο πρώτο και δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα θαλάσσια θηλαστικά του κόσμου και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις το συγκεκριμένο είχε μήκος 10 μέτρα! Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο κήτος που μπορεί να συναντήσει κανείς στις ελληνικές θάλασσες, με το πρώτο να είναι η πτεροφάλαινα.

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