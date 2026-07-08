Φίμωτρο στον σκύλο: Τα βήματα για να το φοράει χωρίς άγχος
TOPETMOU

Φίμωτρο στον σκύλο: Τα βήματα για να το φοράει χωρίς άγχος

Το φίμωτρο είναι ένα αμφιλεγόμενο αξεσουάρ που προκαλεί ερωτήματα και αντιδράσεις, τις περισσότερες φορές χωρίς λόγο.

Φίμωτρο στον σκύλο: Τα βήματα για να το φοράει χωρίς άγχος
Όσοι ζούμε με έναν σκύλο ξέρουμε πόσες φορές μας έχει φανεί χρήσιμο και πόσες φορές το χρειαστήκαμε και δεν το είχαμε. Επίσης ξέρουμε πόσες φορές μας έχουν κοιτάξει επικριτικά ή μας έχουν ρωτήσει άλλοι, ακόμη και άνθρωποι χωρίς σκύλους, για ποιο λόγο φοράμε στον δικό μας φίμωτρο.

Υπάρχει λοιπόν μια μερίδα ανθρώπων που βλέπει το φίμωτρο σαν κάτι άσχημο, περιοριστικό, που το χρησιμοποιούμεγια να τιμωρήσουμε το κατοικίδιό μας ή επειδή είμαστε κακοί και ανεπαρκείς κηδεμόνες.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network