Φίμωτρο στον σκύλο: Τα βήματα για να το φοράει χωρίς άγχος
Φίμωτρο στον σκύλο: Τα βήματα για να το φοράει χωρίς άγχος
Το φίμωτρο είναι ένα αμφιλεγόμενο αξεσουάρ που προκαλεί ερωτήματα και αντιδράσεις, τις περισσότερες φορές χωρίς λόγο.
Όσοι ζούμε με έναν σκύλο ξέρουμε πόσες φορές μας έχει φανεί χρήσιμο και πόσες φορές το χρειαστήκαμε και δεν το είχαμε. Επίσης ξέρουμε πόσες φορές μας έχουν κοιτάξει επικριτικά ή μας έχουν ρωτήσει άλλοι, ακόμη και άνθρωποι χωρίς σκύλους, για ποιο λόγο φοράμε στον δικό μας φίμωτρο.
Υπάρχει λοιπόν μια μερίδα ανθρώπων που βλέπει το φίμωτρο σαν κάτι άσχημο, περιοριστικό, που το χρησιμοποιούμεγια να τιμωρήσουμε το κατοικίδιό μας ή επειδή είμαστε κακοί και ανεπαρκείς κηδεμόνες.
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Υπάρχει λοιπόν μια μερίδα ανθρώπων που βλέπει το φίμωτρο σαν κάτι άσχημο, περιοριστικό, που το χρησιμοποιούμεγια να τιμωρήσουμε το κατοικίδιό μας ή επειδή είμαστε κακοί και ανεπαρκείς κηδεμόνες.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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