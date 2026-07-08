Φίμωτρο στον σκύλο: Τα βήματα για να το φοράει χωρίς άγχος

Το φίμωτρο είναι ένα αμφιλεγόμενο αξεσουάρ που προκαλεί ερωτήματα και αντιδράσεις, τις περισσότερες φορές χωρίς λόγο.