Πώς θα κάνετε τον σκύλο σας να μη γαβγίζει τόσο πολύ
TOPETMOU

Πώς θα κάνετε τον σκύλο σας να μη γαβγίζει τόσο πολύ

Για να μπορέσετε να σταματήσετε τον σκύλο σας που γαβγίζει πολύ έντονα, πρέπει πρώτα να κατανοήσετε γιατί το κάνει.

Πώς θα κάνετε τον σκύλο σας να μη γαβγίζει τόσο πολύ
Τα πρώτα γαβγίσματα της Λούσι ήταν αστεία και αξιολάτρευτα – μωρουδιακές προσπάθειες να μας επιβληθεί όταν πρωτοήρθε στο σπίτι, ένα μικροσκοπικό πλάσμα πέντε μηνών.

Σύντομα, όμως, επρόκειτο να συνειδητοποιήσουμε ότι θα περνούσαμε τα επόμενα χρόνια με ένα επιβλητικό, εκκωφαντικό γάβγισμα ως μουσική υπόκρουση της ζωής μας. Η Λούσι έχει μάθει ότι, κάθε φορά που θέλει να ζητήσει φαγητό (από τους ανθρώπους που γνωρίζει ότι θα την κακομάθουν), κάθε φορά που θέλει να βγει έξω, καθώς και όποτε κάνει “γενική συνέλευση” το σκυλολόι της γειτονιάς, μπορεί να γαβγίζει με όλη τη δύναμη των πνευμόνων της για να εκφράσει αυτό που επιθυμεί.

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