Σταχτοδέλφινο: Τι ξέρουμε για το σπάνιο είδος που κάνει τις βουτιές του στο Αιγαίο
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Σταχτοδέλφινο: Τι ξέρουμε για το σπάνιο είδος που κάνει τις βουτιές του στο Αιγαίο

Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος κατέγραψε ένα Σταχτοδέλφινο ανάμεσα στην Ικαρία και τη Χίο.

Σταχτοδέλφινο: Τι ξέρουμε για το σπάνιο είδος που κάνει τις βουτιές του στο Αιγαίο
Τα Σταχτοδέλφινα (Grampus griseus) είναι από τα λιγότερο μελετημένα και πιο άγνωστα είδη δελφινιών που ζουν στις θάλασσές μας. Αποτελούν το μεγαλύτερο σε μέγεθος είδος δελφινιού που ζει στις ελληνικές θάλασσες και το μοναδικό που παρουσιάζει μεταναστευτική συμπεριφορά.
Ταξιδεύουν συνεχώς σε μικρές ομάδες 3–20 ατόμων, διανύοντας μεγάλες αποστάσεις στο ανοιχτό πέλαγος, συνήθως πάνω από βαθιά θαλάσσια φαράγγια και τάφρους.

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