Αγγελοκαρχαρίας: Γιατί είναι σημαντική η τοποθέτηση δορυφορικού πομπού στο είδος που μοιάζει με σαλάχι
Αγγελοκαρχαρίας: Γιατί είναι σημαντική η τοποθέτηση δορυφορικού πομπού στο είδος που μοιάζει με σαλάχι
Ο Αγγελοκαρχαρίας είναι ένα είδος καρχαρία που συναντάμε και στις ελληνικές θάλασσες.
Πρόσφατα ενημερωθήκαμε πως στη Λήμνο, επιστήμονες σε συνεργασία με ντόπιους αλιείς τοποθέτησαν δορυφορικό πομπό σε έναν Αγγελοκαρχαρία, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο είδος στην Ελλάδα.
Ο Αγγελοκαρχαρίας είναι γνωστός και ως Ρίνα, ενώ η επιστημονική του ονομασία είναι Squatina squatina. Εμφανισιακά μοιάζει πολύ με το σαλάχι, επειδή είναι πεπλατυσμένο είδος, αλλά δεν είναι το ίδιο. Είναι βενθικοί καρχαρίες με πλατιά θωρακικά πτερύγια, οι οποίοι απαντώνται κυρίως στην υφαλοκρηπίδα και τις κατωφέρειές της έως τα 500 μέτρα βάθος.
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Ο Αγγελοκαρχαρίας είναι γνωστός και ως Ρίνα, ενώ η επιστημονική του ονομασία είναι Squatina squatina. Εμφανισιακά μοιάζει πολύ με το σαλάχι, επειδή είναι πεπλατυσμένο είδος, αλλά δεν είναι το ίδιο. Είναι βενθικοί καρχαρίες με πλατιά θωρακικά πτερύγια, οι οποίοι απαντώνται κυρίως στην υφαλοκρηπίδα και τις κατωφέρειές της έως τα 500 μέτρα βάθος.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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