Γιατί ο σκύλος μας κυλιέται ανάσκελα; Όσα προσπαθεί να μας “πει”
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Γιατί ο σκύλος μας κυλιέται ανάσκελα; Όσα προσπαθεί να μας “πει”

Πιθανότατα έχετε δει αρκετές φορές τον σκύλο σας να πέφτει ξαφνικά ανάσκελα και να κυλιέται με ενθουσιασμό στο γρασίδι.

Γιατί ο σκύλος μας κυλιέται ανάσκελα; Όσα προσπαθεί να μας “πει”
Ένας από τους πιο συνηθισμένους λόγους που ένας σκύλος κυλιέται ανάσκελα είναι η φαγούρα. Υπάρχουν σημεία του σώματός του που είναι δύσκολο να ξύσει μόνος του, οπότε το τρίψιμο στο έδαφος λειτουργεί σαν ένας εύκολος τρόπος ανακούφισης.

Αν όμως παρατηρείτε ότι αυτή η συμπεριφορά επαναλαμβάνεται πολύ συχνά ή συνοδεύεται από επίμονο ξύσιμο, γλείψιμο στις πατούσες ή κοκκινίλες στο δέρμα, είναι πιθανό να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, όπως αλλεργία ή δερματικός ερεθισμός. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μια επίσκεψη στον κτηνίατρο μπορεί να βοηθήσει να εντοπιστεί η αιτία και να δοθεί η κατάλληλη θεραπεία πριν η κατάσταση επιδεινωθεί.

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