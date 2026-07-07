Γιατί ο σκύλος μας κυλιέται ανάσκελα; Όσα προσπαθεί να μας “πει”
Γιατί ο σκύλος μας κυλιέται ανάσκελα; Όσα προσπαθεί να μας “πει”
Πιθανότατα έχετε δει αρκετές φορές τον σκύλο σας να πέφτει ξαφνικά ανάσκελα και να κυλιέται με ενθουσιασμό στο γρασίδι.
Ένας από τους πιο συνηθισμένους λόγους που ένας σκύλος κυλιέται ανάσκελα είναι η φαγούρα. Υπάρχουν σημεία του σώματός του που είναι δύσκολο να ξύσει μόνος του, οπότε το τρίψιμο στο έδαφος λειτουργεί σαν ένας εύκολος τρόπος ανακούφισης.
Αν όμως παρατηρείτε ότι αυτή η συμπεριφορά επαναλαμβάνεται πολύ συχνά ή συνοδεύεται από επίμονο ξύσιμο, γλείψιμο στις πατούσες ή κοκκινίλες στο δέρμα, είναι πιθανό να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, όπως αλλεργία ή δερματικός ερεθισμός. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μια επίσκεψη στον κτηνίατρο μπορεί να βοηθήσει να εντοπιστεί η αιτία και να δοθεί η κατάλληλη θεραπεία πριν η κατάσταση επιδεινωθεί.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Αν όμως παρατηρείτε ότι αυτή η συμπεριφορά επαναλαμβάνεται πολύ συχνά ή συνοδεύεται από επίμονο ξύσιμο, γλείψιμο στις πατούσες ή κοκκινίλες στο δέρμα, είναι πιθανό να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, όπως αλλεργία ή δερματικός ερεθισμός. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μια επίσκεψη στον κτηνίατρο μπορεί να βοηθήσει να εντοπιστεί η αιτία και να δοθεί η κατάλληλη θεραπεία πριν η κατάσταση επιδεινωθεί.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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