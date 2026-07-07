Γιατί ο σκύλος μας κυλιέται ανάσκελα; Όσα προσπαθεί να μας “πει”

Πιθανότατα έχετε δει αρκετές φορές τον σκύλο σας να πέφτει ξαφνικά ανάσκελα και να κυλιέται με ενθουσιασμό στο γρασίδι.