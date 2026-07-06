Τι δεν πρέπει κάνουμε με το τρίχωμα της γάτας μας το καλοκαίρι - Η σωστή περιποίηση
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Τι δεν πρέπει κάνουμε με το τρίχωμα της γάτας μας το καλοκαίρι - Η σωστή περιποίηση

Ποια είναι η σωστή περιποίηση μιας γάτας το καλοκαίρι; Τι πρέπει να προσέξουμε.

Τι δεν πρέπει κάνουμε με το τρίχωμα της γάτας μας το καλοκαίρι - Η σωστή περιποίηση
Η θερμοκρασία έχει ήδη αρχίσει να ανεβαίνει και το καλοκαίρι κάνει όλο και πιο αισθητή την παρουσία του.

Τις ζεστές μέρες, πρέπει να παρέχουμε στη γάτα μας ένα δροσερό μέρος για να μένει, να μην την αφήνουμε δηλαδή, τουλάχιστον το μεσημέρι, να κυκλοφορεί σε εξωτερικούς χώρους. Επίσης, είναι σημαντικό να της έχουμε πάντα μπολ με δροσερό νερό, έτσι ώστε να μη διψάει και να μην κινδυνεύσει από αφυδάτωση.

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