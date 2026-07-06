Μωρά παπάκια διασώθηκαν από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο - Δείτε το βίντεο
Μωρά παπάκια διασώθηκαν από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο - Δείτε το βίντεο
Τα νεογέννητα παπάκια θα είχαν τραγική μοίρα λόγω φωτιάς αν δεν είχαν εντοπιστεί εγκαίρως
Οι ήρωες της Πυροσβεστικής και οι εθελοντές δεν καλούνται να σώσουν μόνο ανθρώπινες ζωές και περιουσίες, αλλά και ζώα.
Πολλές φορές τα ζώα τα ξεχνάμε ή δεν τα μετράμε στα θύματα, ανήκουν όμως και αυτά στον τραγικό απολογισμό των φυσικών καταστροφών.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Πολλές φορές τα ζώα τα ξεχνάμε ή δεν τα μετράμε στα θύματα, ανήκουν όμως και αυτά στον τραγικό απολογισμό των φυσικών καταστροφών.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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