Μωρά παπάκια διασώθηκαν από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο - Δείτε το βίντεο
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Μωρά παπάκια διασώθηκαν από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο - Δείτε το βίντεο

Τα νεογέννητα παπάκια θα είχαν τραγική μοίρα λόγω φωτιάς αν δεν είχαν εντοπιστεί εγκαίρως

Μωρά παπάκια διασώθηκαν από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο - Δείτε το βίντεο
Οι ήρωες της Πυροσβεστικής και οι εθελοντές δεν καλούνται να σώσουν μόνο ανθρώπινες ζωές και περιουσίες, αλλά και ζώα.

Πολλές φορές τα ζώα τα ξεχνάμε ή δεν τα μετράμε στα θύματα, ανήκουν όμως και αυτά στον τραγικό απολογισμό των φυσικών καταστροφών.

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