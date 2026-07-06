Σκύλος έπιασε δουλειά σε δικαστήριο - Τι ακριβώς κάνει
TOPETMOU

Σκύλος έπιασε δουλειά σε δικαστήριο - Τι ακριβώς κάνει

Ο Έντισον, που τον Αύγουστο κλείνει τα τρία του χρόνια, είναι ένας ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος υπηρεσίας.

Σκύλος έπιασε δουλειά σε δικαστήριο - Τι ακριβώς κάνει
Σε έναν χώρο όπου καθημερινά εξετάζονται δύσκολες υποθέσεις και άνθρωποι καλούνται να μιλήσουν για ιδιαίτερα τραυματικές εμπειρίες, η παρουσία ενός σκύλου έχει κάνει τη διαφορά.

Ο Έντισον, ένα ειδικά εκπαιδευμένο λαμπραντόρ, εργάζεται στην Εισαγγελία της Κομητείας Κλέι, στις Ηνωμένες Πολιτείες, προσφέροντας στήριξη σε θύματα και μάρτυρες όταν τη χρειάζονται περισσότερο.

Ο Έντισον, που τον Αύγουστο κλείνει τα τρία του χρόνια, είναι ένας ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος υπηρεσίας, ο οποίος εκπαιδεύτηκε από ειδικό φορέα, με σκοπό να υποστηρίζει ανθρώπους σε ιδιαίτερα απαιτητικές και ψυχολογικά φορτισμένες καταστάσεις. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο topetmou.gr
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