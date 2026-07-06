Σκύλος έπιασε δουλειά σε δικαστήριο - Τι ακριβώς κάνει
Σκύλος έπιασε δουλειά σε δικαστήριο - Τι ακριβώς κάνει
Ο Έντισον, που τον Αύγουστο κλείνει τα τρία του χρόνια, είναι ένας ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος υπηρεσίας.
Σε έναν χώρο όπου καθημερινά εξετάζονται δύσκολες υποθέσεις και άνθρωποι καλούνται να μιλήσουν για ιδιαίτερα τραυματικές εμπειρίες, η παρουσία ενός σκύλου έχει κάνει τη διαφορά.
Ο Έντισον, ένα ειδικά εκπαιδευμένο λαμπραντόρ, εργάζεται στην Εισαγγελία της Κομητείας Κλέι, στις Ηνωμένες Πολιτείες, προσφέροντας στήριξη σε θύματα και μάρτυρες όταν τη χρειάζονται περισσότερο.
Ο Έντισον, που τον Αύγουστο κλείνει τα τρία του χρόνια, είναι ένας ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος υπηρεσίας, ο οποίος εκπαιδεύτηκε από ειδικό φορέα, με σκοπό να υποστηρίζει ανθρώπους σε ιδιαίτερα απαιτητικές και ψυχολογικά φορτισμένες καταστάσεις. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο topetmou.gr
Ο Έντισον, ένα ειδικά εκπαιδευμένο λαμπραντόρ, εργάζεται στην Εισαγγελία της Κομητείας Κλέι, στις Ηνωμένες Πολιτείες, προσφέροντας στήριξη σε θύματα και μάρτυρες όταν τη χρειάζονται περισσότερο.
Ο Έντισον, που τον Αύγουστο κλείνει τα τρία του χρόνια, είναι ένας ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος υπηρεσίας, ο οποίος εκπαιδεύτηκε από ειδικό φορέα, με σκοπό να υποστηρίζει ανθρώπους σε ιδιαίτερα απαιτητικές και ψυχολογικά φορτισμένες καταστάσεις. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο topetmou.gr
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