Αξονική Τομογραφία, Μαγνητική Τομογραφία και Υπέρηχος: Όταν η διάγνωση βλέπει πέρα από αυτό που φαίνεται
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Αξονική Τομογραφία, Μαγνητική Τομογραφία και Υπέρηχος: Όταν η διάγνωση βλέπει πέρα από αυτό που φαίνεται

Για κάθε κηδεμόνα ζώου, η αβεβαιότητα είναι συχνά το πιο δύσκολο κομμάτι μιας ασθένειας.

Αξονική Τομογραφία, Μαγνητική Τομογραφία και Υπέρηχος: Όταν η διάγνωση βλέπει πέρα από αυτό που φαίνεται
Ένα από τα σημαντικότερα βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην κτηνιατρική δεν αφορά μόνο τις νέες θεραπείες ή τα πιο σύγχρονα φάρμακα. Αφορά κυρίως τη δυνατότητα να κατανοούμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τι πραγματικά συμβαίνει μέσα στο σώμα ενός ζώου, ακόμη και όταν τα συμπτώματα δεν είναι ξεκάθαρα ή όταν η αιτία ενός προβλήματος παραμένει κρυμμένη.

Για κάθε κηδεμόνα, η αβεβαιότητα είναι συχνά το πιο δύσκολο κομμάτι μιας ασθένειας. Το να γνωρίζεις ότι κάτι δεν πάει καλά χωρίς να ξέρεις ακριβώς τι συμβαίνει μπορεί να δημιουργήσει μεγάλο άγχος.

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