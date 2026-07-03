Τι μπορεί να συμβαίνει όταν ακούμε αδέσποτες γάτες να ουρλιάζουν μέσα στη νύχτα
Τι μπορεί να συμβαίνει όταν ακούμε αδέσποτες γάτες να ουρλιάζουν μέσα στη νύχτα
Αν η γειτονιά σας φιλοξενεί πολλές αδέσποτες γάτες, είναι πολύ πιθανόν να έχετε ξυπνήσει κάποιες βραδιές από τα δυνατά ουρλιαχτά τους.
Αν ζείτε κοντά σε μια γατοαποικία ή η γειτονιά σας φιλοξενεί πολλά αδέσποτα αιλουροειδή, είναι πολύ πιθανόν να έχετε ξυπνήσει κάποιες βραδιές από τα δυνατά ουρλιαχτά τους.
Οι διαπεραστικοί αυτοί ήχοι προκαλούν ανησυχία και κάνουν πολλούς να πιστεύουν ότι κάποιο ζώο πονά ή έχει τραυματιστεί. Στην πραγματικότητα, όμως, πίσω από αυτή τη συμπεριφορά μπορεί να κρύβονται διάφοροι λόγοι, που συνδέονται με τα ένστικτα, τις συνήθειες και τους τρόπους επικοινωνίας των γατών.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Οι διαπεραστικοί αυτοί ήχοι προκαλούν ανησυχία και κάνουν πολλούς να πιστεύουν ότι κάποιο ζώο πονά ή έχει τραυματιστεί. Στην πραγματικότητα, όμως, πίσω από αυτή τη συμπεριφορά μπορεί να κρύβονται διάφοροι λόγοι, που συνδέονται με τα ένστικτα, τις συνήθειες και τους τρόπους επικοινωνίας των γατών.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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