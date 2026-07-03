Το πιο συνηθισμένο πράγμα που κάνει ένας σκύλος όταν ζεσταίνεται – Πότε θέλει προσοχή
TOPETMOU

Το πιο συνηθισμένο πράγμα που κάνει ένας σκύλος όταν ζεσταίνεται – Πότε θέλει προσοχή

Το καλοκαίρι, εντοπίζουμε αρκετές αλλαγές στη συμπεριφορά του σκύλου μας.

Το πιο συνηθισμένο πράγμα που κάνει ένας σκύλος όταν ζεσταίνεται – Πότε θέλει προσοχή
Όσοι έχουμε σκύλο παρατηρούμε τη συμπεριφορά του συνεχώς, είτε από αγάπη, είτε από ανησυχία. Πώς κοιμάται, πόσο τρώει, πόσες φορές κάνει τουαλέτα και άλλες τέτοιες λεπτομέρειες από την καθημερινότητά του.

Αυτό που βλέπουμε επίσης είναι πως όταν αλλάζουν οι εποχές, ο τετράποδος φίλος μας δεν μένει ανεπηρέαστος. Το καλοκαίρι, τόσο εμείς όσο και εκείνος ζεσταινόμαστε, με αποτέλεσμα να εντοπίζουμε αρκετές αλλαγές στη συμπεριφορά του.

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