Μουντιάλ 2026: Χάθηκε σκυλίτσα και εντοπίστηκε σε βίντεο ένα μήνα μετά

Η Gorda επέστρεψε μετά από ένα μήνα στο σπίτι της, αφού πρώτα η κηδεμόνας της την εντόπισε σε ένα βίντεο.