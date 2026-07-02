Μουντιάλ 2026: Χάθηκε σκυλίτσα και εντοπίστηκε σε βίντεο ένα μήνα μετά
Μουντιάλ 2026: Χάθηκε σκυλίτσα και εντοπίστηκε σε βίντεο ένα μήνα μετά
Η Gorda επέστρεψε μετά από ένα μήνα στο σπίτι της, αφού πρώτα η κηδεμόνας της την εντόπισε σε ένα βίντεο.
Μια απίστευτη ιστορία ήρθε στο φως της δημοσιότητας, που στην αρχή έμοιαζε ότι δεν θα έχει αίσιο τέλος, αλλά τελικά ήρθε η μεγάλη ανατροπή. Η Gorda, μια σκυλίτσα που ζούσε στο Μεξικό με την κηδεμόνα της Ale Garcia, στις 27 Μαΐου έφυγε από το σπίτι. Η Ale άρχισε αγώνα δρόμου για να τη βρει. Την έψαχνε στο δρόμο, ρωτούσε τους γείτονες αλλά και μέσω αναρτήσεων στο Facebook.
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