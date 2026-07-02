Πώς να βοηθήσετε τη γάτα σας να κοιμάται ήρεμα όλο το βράδυ

Οι γάτες ανήκουν στα λυκόφωτα ζώα, κάτι που σημαίνει ότι είναι πιο ενεργητικές λίγο πριν την ανατολή και λίγο μετά τη δύση του ήλιου.