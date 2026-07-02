Πώς να βοηθήσετε τη γάτα σας να κοιμάται ήρεμα όλο το βράδυ
TOPETMOU

Πώς να βοηθήσετε τη γάτα σας να κοιμάται ήρεμα όλο το βράδυ

Οι γάτες ανήκουν στα λυκόφωτα ζώα, κάτι που σημαίνει ότι είναι πιο ενεργητικές λίγο πριν την ανατολή και λίγο μετά τη δύση του ήλιου.

Πώς να βοηθήσετε τη γάτα σας να κοιμάται ήρεμα όλο το βράδυ
Αν μοιράζεστε το σπίτι σας με μια γάτα, πιθανότατα έχετε ξυπνήσει απότομα μέσα στη νύχτα, επειδή εκείνη αποφασίζει πως είναι η ιδανική στιγμή για παιχνίδι.

Ξεκινάει να τρέχει μέσα στο σπίτι, να πηδάει σε έπιπλα και πολλές φορές να σας ξυπνάει αναζητώντας την προσοχή σας. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά είναι απολύτως φυσιολογική για τις γάτες και δεν σημαίνει ότι προσπαθούν να σας ενοχλήσουν.

Ευτυχώς, υπάρχουν πρακτικοί τρόποι που μπορούν να τις βοηθήσουν να προσαρμόσουν το πρόγραμμά τους, ώστε οι νύχτες να είναι πιο ήρεμες για όλους.

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