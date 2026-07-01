Τι προσπαθεί να μας πει ο σκύλος μας όταν μας κοιτάζει επίμονα στα μάτια;
Τι προσπαθεί να μας πει ο σκύλος μας όταν μας κοιτάζει επίμονα στα μάτια;
Το επίμονο βλέμμα του σκύλου μας έχει συνήθως κάποιο συγκεκριμένο σκοπό.
Έχετε παρατηρήσει ποτέ τον σκύλο σας να σας κοιτάζει επίμονα ενώ τρώτε, διαβάζετε ή χαλαρώνετε στον καναπέ; Πολλοί κηδεμόνες σκύλων έχουν βιώσει αυτή τη στιγμή, όπου νιώθουν τα μάτια του τετράποδου φίλου τους καρφωμένα επάνω τους. Αν και και μερικές φορές μπορεί να μας φαίνεται περίεργο ή ακόμα και αστείο, το επίμονο βλέμμα του σκύλου μας έχει συνήθως κάποιο συγκεκριμένο σκοπό.
Οι σκύλοι επικοινωνούν κυρίως μέσα από τη γλώσσα του σώματος και το βλέμμα αποτελεί ένα σημαντικό μέσο που χρησιμοποιούν. Ανάλογα με τις συνθήκες και τη συνολική στάση του σώματός τους, το επίμονο κοίταγμα μπορεί να σημαίνει πολλά διαφορετικά πράγματα.
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Οι σκύλοι επικοινωνούν κυρίως μέσα από τη γλώσσα του σώματος και το βλέμμα αποτελεί ένα σημαντικό μέσο που χρησιμοποιούν. Ανάλογα με τις συνθήκες και τη συνολική στάση του σώματός τους, το επίμονο κοίταγμα μπορεί να σημαίνει πολλά διαφορετικά πράγματα.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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