Το παράξενο πράγμα που κάνει ένας σκύλος ή μια γάτα όταν δεν είναι καλά
TOPETMOU

Το παράξενο πράγμα που κάνει ένας σκύλος ή μια γάτα όταν δεν είναι καλά

Δεν είναι λίγοι οι κηδεμόνες που θεωρούν αυτή τη συμπεριφορά απλά περίεργη και δεν σκέφτονται ότι είναι ίσως κάτι κακό.

Το παράξενο πράγμα που κάνει ένας σκύλος ή μια γάτα όταν δεν είναι καλά
Μερικές φορές οι σκύλοι και οι γάτες κάνουν περίεργα πράγματα που μας φαίνονται αστεία. Όμως υπάρχει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά που δεν είναι καθόλου αθώα και μπορεί να σημαίνει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Αυτή η συμπεριφορά λέγεται head pressing (πίεση του κεφαλιού).

Το head pressing είναι όταν το κατοικίδιό σας:

-Πιέζει επίμονα και καταναγκαστικά το κεφάλι του σε τοίχο, έπιπλα ή άλλα σκληρά αντικείμενα.
-Μένει έτσι για ώρα ή το επαναλαμβάνει αρκετές φορές.
-Καμιά φορά «κολλάει» σε μια γωνία και μένει εκεί.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network