Αδέσποτα και καύσωνας: Η απλή κίνηση που σώζει ζωές
Αδέσποτα και καύσωνας: Η απλή κίνηση που σώζει ζωές
Η πιο απλή κίνηση για να σώσουμε τα αδέσποτα από τον καύσωνα, θέλει ελάχιστα δευτερόλεπτα από το χρόνο μας και δεν κοστίζει τίποτα.
Σε μία βόλτα γύρω μας, θα διαπιστώσουμε ότι θα δούμε τουλάχιστον 4-5 διαφορετικά ζώα, είτε ζούμε στην πόλη, είτε στην επαρχία.
Γάτες, σκύλοι, περιστέρια, σπουργίτια, αλεπούδες, αλλά και άλλα πολλά ζωάκια που μοιράζονται μαζί μας το περιβάλλον και περνούν το ίδιο δύσκολα με εμάς το καλοκαίρι. Μόνο που εμείς μπορούμε να τα βοηθήσουμε ώστε να παραμείνουν ασφαλή και να αντιμετωπίσουν τις υψηλές θερμοκρασίες.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Γάτες, σκύλοι, περιστέρια, σπουργίτια, αλεπούδες, αλλά και άλλα πολλά ζωάκια που μοιράζονται μαζί μας το περιβάλλον και περνούν το ίδιο δύσκολα με εμάς το καλοκαίρι. Μόνο που εμείς μπορούμε να τα βοηθήσουμε ώστε να παραμείνουν ασφαλή και να αντιμετωπίσουν τις υψηλές θερμοκρασίες.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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