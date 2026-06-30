45 σπιτάκια για αδέσποτες γάτες τοποθετεί ο Δήμος Αιγάλεω
45 σπιτάκια για αδέσποτες γάτες τοποθετεί ο Δήμος Αιγάλεω
Μια σημαντική κίνηση έκανε ο Δήμος Αιγάλεω, προσπαθώντας να βοηθήσει τις εκατοντάδες αδέσποτες γάτες της περιοχής.
Ειδικά τώρα με τη ζέστη, τα αδέσποτα ζώα έχουν ανάγκη να προστατεύονται από τον ήλιο και τις ανυπόφορες υψηλές θερμοκρασίες. Η φροντίδα για τα ζωάκια που δεν είχαν την τύχη να βρουν μια μόνιμη οικογένεια και ένα παντοτινό σπίτι, είναι ευθύνη των Δήμων και ευτυχώς υπάρχουν αρκετοί εθελοντές που κάνουν ότι μπορούν. Ο αριθμός των αδέσποτων αυξάνεται ολοένα και περισσότερο, ενώ κάθε μικρή πράξη είναι ένα βήμα προς τα εμπρός. Πάντα όμως μπορεί και πρέπει να γίνονται περισσότερα.
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