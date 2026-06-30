45 σπιτάκια για αδέσποτες γάτες τοποθετεί ο Δήμος Αιγάλεω
TOPETMOU

45 σπιτάκια για αδέσποτες γάτες τοποθετεί ο Δήμος Αιγάλεω

Μια σημαντική κίνηση έκανε ο Δήμος Αιγάλεω, προσπαθώντας να βοηθήσει τις εκατοντάδες αδέσποτες γάτες της περιοχής.

45 σπιτάκια για αδέσποτες γάτες τοποθετεί ο Δήμος Αιγάλεω
Ειδικά τώρα με τη ζέστη, τα αδέσποτα ζώα έχουν ανάγκη να προστατεύονται από τον ήλιο και τις ανυπόφορες υψηλές θερμοκρασίες. Η φροντίδα για τα ζωάκια που δεν είχαν την τύχη να βρουν μια μόνιμη οικογένεια και ένα παντοτινό σπίτι, είναι ευθύνη των Δήμων και ευτυχώς υπάρχουν αρκετοί εθελοντές που κάνουν ότι μπορούν. Ο αριθμός των αδέσποτων αυξάνεται ολοένα και περισσότερο, ενώ κάθε μικρή πράξη είναι ένα βήμα προς τα εμπρός. Πάντα όμως μπορεί και πρέπει να γίνονται περισσότερα.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network