Η μεγάλη παρεξήγηση με τον Γλαυκοκαρχαρία που ζει στις ελληνικές θάλασσες
Η μεγάλη παρεξήγηση με τον Γλαυκοκαρχαρία που ζει στις ελληνικές θάλασσες
Ο Γλαυκοκαρχαρίας είναι ένα παρεξηγημένο πλάσμα που τον συναντάμε στις ελληνικές θάλασσες και ευρύτερα στη Μεσόγειο
Κάθε φορά που ακούμε τη λέξη καρχαρίας, ακόμα και να είμαστε σε κάποιο βουνό, μας πιάνει πανικός.
Λίγο οι ταινίες, με πρώτη και καλύτερη “Τα Σαγόνια του Καρχαρία”, που παρουσιάζουν το πλάσμα αυτό ως φονικό, λίγο η ελλιπής γνώση και η παραπληροφόρηση, έχουμε ανακηρύξει τους καρχαρίες σε μεγάλη απειλή.
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Λίγο οι ταινίες, με πρώτη και καλύτερη “Τα Σαγόνια του Καρχαρία”, που παρουσιάζουν το πλάσμα αυτό ως φονικό, λίγο η ελλιπής γνώση και η παραπληροφόρηση, έχουμε ανακηρύξει τους καρχαρίες σε μεγάλη απειλή.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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