Ποια συναισθήματα εκφράζει η γάτα μέσα από την κίνηση των αυτιών της;
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Ποια συναισθήματα εκφράζει η γάτα μέσα από την κίνηση των αυτιών της;

Η επικοινωνία της γάτας βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στη γλώσσα του σώματος.

Ποια συναισθήματα εκφράζει η γάτα μέσα από την κίνηση των αυτιών της;
Αν και οι περισσότεροι κηδεμόνες γάτας αναγνωρίζουν εύκολα το νιαούρισμα, το γρύλισμα ή το χαρακτηριστικό φύσημα μιας γάτας, η επικοινωνία της βασίζεται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στη γλώσσα του σώματος.

Οι κινήσεις της ουράς, η στάση του σώματος, οι εκφράσεις του προσώπου και η θέση των αυτιών μας δίνουν πολύ σημαντικές πληροφορίες για τη συναισθηματική της κατάσταση.

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