Ποια συναισθήματα εκφράζει η γάτα μέσα από την κίνηση των αυτιών της;
Ποια συναισθήματα εκφράζει η γάτα μέσα από την κίνηση των αυτιών της;
Η επικοινωνία της γάτας βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στη γλώσσα του σώματος.
Αν και οι περισσότεροι κηδεμόνες γάτας αναγνωρίζουν εύκολα το νιαούρισμα, το γρύλισμα ή το χαρακτηριστικό φύσημα μιας γάτας, η επικοινωνία της βασίζεται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στη γλώσσα του σώματος.
Οι κινήσεις της ουράς, η στάση του σώματος, οι εκφράσεις του προσώπου και η θέση των αυτιών μας δίνουν πολύ σημαντικές πληροφορίες για τη συναισθηματική της κατάσταση.
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Οι κινήσεις της ουράς, η στάση του σώματος, οι εκφράσεις του προσώπου και η θέση των αυτιών μας δίνουν πολύ σημαντικές πληροφορίες για τη συναισθηματική της κατάσταση.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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