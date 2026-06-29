Υπεύθυνες υιοθεσίες, πάρτι με τη μασκότ και χαρούμενη διάθεση: Όσα έγιναν στο 5ο A Day With My Pet στο Δήμο Παλλήνης
Υπεύθυνες υιοθεσίες, πάρτι με τη μασκότ και χαρούμενη διάθεση: Όσα έγιναν στο 5ο A Day With My Pet στο Δήμο Παλλήνης
Από νωρίς το απόγευμα, η πλατεία Γέρακα είχε κόσμο που περίμενε να ξεκινήσει το 5ο A Day With My Pet, η μεγάλη γιορτή για τα κατοικίδια.
Μια ευχάριστη έκπληξη ήταν η υποδοχή των κατοίκων του Δήμου Παλλήνης την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Από νωρίς το απόγευμα, η πλατεία Γέρακα είχε κόσμο που περίμενε να ξεκινήσει το 5ο A Day With My Pet, η μεγάλη γιορτή για τα κατοικίδια που συνδιοργανώνει το topetmou.gr μαζί με την Περιφέρεια Αττικής.
Πρωταγωνιστές σε αυτή τη γιορτή ήταν τα παιδιά, που πέρασαν ένα αξέχαστο απόγευμα, παρέα με σκύλους και γάτες, κάνοντας αγαπημένες δραστηριότητες όπως face painting. Παράλληλα, οι σκύλοι που έβγαιναν βόλτα στη γνώριμη πλατεία τους, έμειναν έκπληκτοι όταν είδαν ότι μπορούν να πάρουν και λιχουδιές, αλλά και έξτρα χάδια. Πλέον την συνέδεσαν με πολύ ωραίες αναμνήσεις!
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Πρωταγωνιστές σε αυτή τη γιορτή ήταν τα παιδιά, που πέρασαν ένα αξέχαστο απόγευμα, παρέα με σκύλους και γάτες, κάνοντας αγαπημένες δραστηριότητες όπως face painting. Παράλληλα, οι σκύλοι που έβγαιναν βόλτα στη γνώριμη πλατεία τους, έμειναν έκπληκτοι όταν είδαν ότι μπορούν να πάρουν και λιχουδιές, αλλά και έξτρα χάδια. Πλέον την συνέδεσαν με πολύ ωραίες αναμνήσεις!
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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