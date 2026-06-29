Υπεύθυνες υιοθεσίες, πάρτι με τη μασκότ και χαρούμενη διάθεση: Όσα έγιναν στο 5ο A Day With My Pet στο Δήμο Παλλήνης

Από νωρίς το απόγευμα, η πλατεία Γέρακα είχε κόσμο που περίμενε να ξεκινήσει το 5ο A Day With My Pet, η μεγάλη γιορτή για τα κατοικίδια.