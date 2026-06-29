Λαφιάτης: Το μεγάλο φίδι που ζει στην Ελλάδα είναι ένας αγαθός γίγαντας
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Λαφιάτης: Το μεγάλο φίδι που ζει στην Ελλάδα είναι ένας αγαθός γίγαντας

Δεν ψάχνει καβγάδες, δεν κυνηγάει ανθρώπους και φυσικά δεν στήνει ενέδρες στους περαστικούς

Λαφιάτης: Το μεγάλο φίδι που ζει στην Ελλάδα είναι ένας αγαθός γίγαντας
Αν δείτε έναν λαφιάτη μπροστά σας, το πιθανότερο είναι ότι εκείνος θα τρομάξει περισσότερο από εσάς. Και, αν μπορούσε να μιλήσει, μάλλον θα σας έλεγε κάτι πολύ απλό: «Δεν ήρθα για εσάς. Για τα ποντίκια ήρθα».

Κάθε καλοκαίρι επαναλαμβάνεται το ίδιο έργο. Μια φωτογραφία ενός μεγάλου φιδιού ανεβαίνει στα social media, τα σχόλια παίρνουν φωτιά, οι λέξεις «τέρας», «επικίνδυνο» και «σκοτώστε το» εμφανίζονται μέσα σε λίγα λεπτά. Κι όμως, ο πρωταγωνιστής της ιστορίας είναι συνήθως ένας λαφιάτης. Ένα από τα μεγαλύτερα αλλά και πιο ήρεμα φίδια της Ελλάδας, που κουβαλά μια κακή φήμη την οποία δεν άξιζε ποτέ.

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